Eine 73 Jahre alte Pedelec-Fahrerin ist in Brake gegen eine geöffnete Autotür geprallt. Die Frau zog sich bei dem Unfall im Landkreis Wesermarsch lebensbedrohliche Verletzungen zu, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 33-jähriger Mann hatte am Donnerstag beim Öffnen der Fahrertür die Geschwindigkeit der Frau unterschätzt. Sie stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen. Nachdem sie vor Ort versorgt wurde, kam sie in ein Krankenhaus.