Kreis Osnabrück Pedelec-Fahrer schwebt nach Sturz in Lebensgefahr Von dpa | 04.08.2023, 15:04 Uhr

Ein Mann ist mit seinem Pedelec in Wallenhorst im Landkreis Osnabrück schwer gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jährige sei am Freitagmorgen den ersten Erkenntnissen nach plötzlich mit seinem mit einem Motor ausgestatteten Rad auf eine Straße gestürzt, teilte die Polizei mit. Er wurde noch vor Ort von Ersthelfern wiederbelebt. Per Krankenwagen kam er anschließend in ein Krankenhaus.