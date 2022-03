Landgericht Oldenburg FOTO: Hauke-Christian Dittrich Prozess Patientenmörder Högel sagt erneut als Zeuge vor Gericht aus Von dpa | 24.03.2022, 03:03 Uhr | Update vor 29 Min.

Der verurteilte Patientenmörder Niels Högel wird heute (9.00 Uhr) am Landgericht Oldenburg weiter als Zeuge befragt. Der heute 45-Jährige sagt in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst aus. Es ist bereits der fünfte Verhandlungstag in Folge, bei dem Högel als Zeuge vernommen wird.