Prozess Patientenmörder Högel erneut als Zeuge vor Gericht Von dpa | 24.03.2022, 09:29 Uhr

Am fünften Verhandlungstag in Folge ist der verurteilte Patientenmörder Niels Högel am Donnerstag in einem Prozess gegen frühere Klinikvorgesetzte als Zeuge vernommen worden. Der 45-Jährige wurde am Donnerstag vor dem Landgericht Oldenburg zu Morden an Patienten befragt, für die er bereits verurteilt wurde.