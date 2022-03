Justitia FOTO: Arne Dedert Niedersachsen Patientenmörder als Zeuge im Prozess gegen Ex-Vorgesetzte Von dpa | 01.03.2022, 01:50 Uhr | Update vor 35 Min.

Der Ex-Krankenpfleger Niels Högel sagt rund zweieinhalb Jahre nach seiner Verurteilung wegen 85-fachen Mordes am Dienstag (9.00 Uhr) in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte als Zeuge aus. Den sieben Angeklagten wird in unterschiedlichem Umfang Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen vorgeworfen - in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst.