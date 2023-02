Rettungswagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild up-down up-down Hildesheim Patient stürzt aus Klinikfenster und stirbt Von dpa | 19.02.2023, 15:30 Uhr

Ein 85-jähriger Patient ist aus dem Fenster einer Klinik im Landkreis Hildesheim gestürzt und gestorben. Pflegekräfte fanden den Mann in der Nacht zum Samstag leblos unterhalb eines Fensters des Krankenhauses in Alfeld, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weshalb der 85-Jährige aus dem Fenster eines Patientenzimmers im ersten Stock stürzte, war zunächst unklar. Auch weshalb sich das Fenster öffnen ließ, soll geklärt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.