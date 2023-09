Wilhelmshaven Passanten helfen Frau in Not und werden auch attackiert Von dpa | 22.09.2023, 15:20 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zwei Passanten sind nach den Hilferufen einer Frau in Wilhelmshaven in eine Wohnung eingedrungen und teils schwer verletzt worden. Sie hörten, wie sich ein Mann in der Nacht auf den Freitag mit seiner Freundin stritt, teilte die Polizei mit. Die 30 Jahre alte Frau und der 34 Jahre alte Mann gingen deshalb in das Haus, der Passant trat die Wohnungstür ein - worauf der Bewohner beide mit einem Messer oder einem Beil angriff.