Polizeifahrzeug - Blaulicht Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Bremerhaven Party endet für aggressiven Gast in Polizeigewahrsam Von dpa | 11.10.2022, 17:01 Uhr

Die Polizei hat in Bremerhaven eine Party aufgelöst und einen 31 Jahre alten Gast in Gewahrsam genommen. Anwohner hatten sich am Montagabend über Lärm aus einer Wohnung beschwert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Bewohnerin entschuldigte sich bei den Beamten und kündigte an, die Musik leiser zu stellen und ruhiger zu sein. Dabei fiel ein Partygast durch Aggressivität und Uneinsichtigkeit auf.