Kriminalität Parteibüro der Grünen in Bremen abermalig beschmiert Von dpa | 26.01.2023, 13:05 Uhr

Das Parteibüro der Grünen in Bremen ist abermalig mit Farbe beschmiert worden. Auf einer Fassade wurde „Klimakiller! Hass auf euch“ geschrieben, auf den Gehweg davor „Wer hat uns verraten?“, wie die Polizei Bremen am Donnerstag meldete. Angaben zu den Tätern konnte die Polizei nicht machen. Die Farbe und die Botschaften wurden in der Nacht zum Donnerstag entdeckt, der Staatsschutz der Bremer Polizei nahm die Ermittlungen auf. Auch im November vergangenen Jahres war das Parteibüro der Grünen beschmiert worden.