Bremer Roland wird zum Wahlbotschafter Foto: Philip Dulian/dpa/Archivbild up-down up-down Bürgerschaftswahl Parteiaustritt: Spitzenkandidatin der Bremerhavener Grünen Von dpa | 17.05.2023, 14:09 Uhr

Zu den Turbulenzen bei den Bremer Grünen wegen ihrer Stimmverluste bei der Bürgerschaftswahl kommt nun noch der Parteiaustritt ihrer Spitzenkandidatin in Bremerhaven. Das bestätigte der Grünen-Kreisverband in der Seestadt am Mittwoch. „Ich habe mich von dieser Partei entfremdet“, sagte Sülmez Çolak, die bisherige Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft, der „Nordsee-Zeitung“. „Der Slogan ist "Wir denken an alle", aber das ist nicht so.“