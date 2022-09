Es wird wieder grün… Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Trockenheit Parks sind wieder grün, aber Bodendürre bleibt Von dpa | 26.09.2022, 15:16 Uhr

Nach dem lang anhaltenden Regen haben sich die Grünflächen in Hannover und anderen Städten in Niedersachsen wieder erholt. Zum Beispiel war im Juli im Georgengarten der Landeshauptstadt vom Rasen kaum noch etwas zu sehen. Jetzt haben sich die Rasenflächen von Gelb-Braun wieder in saftiges Grün verwandelt.