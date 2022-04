Park der Gärten eröffnet die Saison FOTO: Sina Schuldt Natur Park der Gärten öffnet für neue Saison Von dpa | 15.04.2022, 14:19 Uhr | Update vor 32 Min.

Der eigene Garten, die Blumen auf dem Balkon sind in Corona-Zeiten für viele Menschen wichtiger geworden. Was lässt sich jetzt noch verschönern? In Bad Zwischenahn gibt es gleich 44 gute Ideen.