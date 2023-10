Ammerland Park der Gärten: 185.000 zahlende Gäste im Jahr 2023 Von dpa | 17.10.2023, 13:15 Uhr | Update vor 10 Min. Park der Gärten Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild up-down up-down

Der Park der Gärten im Landkreis Ammerland hat nach eigenen Angaben dieses Jahr wieder einen Besucherrekord aufgestellt. Rund 185.000 zahlende Gäste besuchten die Parkanlage in Bad Zwischenahn dieses Jahr, wie es in einer Mitteilung von Dienstag heißt. Im vergangenen Jahr kamen im Vergleich rund 3500 zahlende Gäste weniger. Die neue Saison soll am 20. April 2024 beginnen.