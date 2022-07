ARCHIV - Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild FOTO: Bernd von Jutrczenka up-down up-down Agrar Özdemir verspricht Bauern ehrliche Debatte beim Moorschutz Von dpa | 12.07.2022, 14:39 Uhr

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat den Schutz der Moore in Deutschland als zentralen Baustein für den Klimaschutz bezeichnet. Moore seien nicht nur gut fürs Klima, sondern auch für die biologische Vielfalt. „Moorschutz ist ein Kernbereich des natürlichen Klimaschutzes“, sagte Özdemir am Dienstag bei einer Fachtagung zur Zukunft der Moore in Bremen.