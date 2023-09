Landschaftsminister Özdemir für gemeinsamen Kraftakt zum Umbau der Tierhaltung Von dpa | 21.09.2023, 05:25 Uhr | Update vor 1 Std. Cem Özdemir Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat für breite Unterstützung beim Wandel zu mehr Tierschutz in den Ställen geworben. „Mit der Weiterentwicklung der Tierhaltung wollen wir das Höfesterben beenden und dafür sorgen, dass „Made in Germany“ auch künftig für gutes Fleisch aus Deutschland steht“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern am Donnerstag in Kiel. „Das ist ein Kraftakt, der uns nur gemeinsam gelingen kann.“