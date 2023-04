Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Militär Özdemir: Demokratie verteidigt sich nicht von selbst Von dpa | 05.04.2023, 10:03 Uhr

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist für eine viertägige Wehrübung bei der Bundeswehr zeitweise zum Oberleutnant der Reserve ernannt worden. Bei den Feldjägern in Hannover betonte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Uniform, Russlands Angriff auf die Ukraine habe gezeigt, dass autoritäre Regime ein Problem mit der liberalen Demokratie hätten. „Die verteidigt sich nicht von selber. Dafür braucht es die Bundeswehr, dafür braucht es aber auch uns alle als Zivilistinnen und Zivilisten, die wissen, was wir an der Bundeswehr haben“, sagte Özdemir.