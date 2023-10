Wahlen OVG weist Berufung zu Sitzverteilung zurück Von dpa | 16.10.2023, 12:31 Uhr | Update vor 11 Min. Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die gerichtlich erstrittene Sitzverteilung des Rates in Hannover in mehreren Ausschüssen nach der Kommunalwahl in Niedersachsen am 12. September 2021 ist rechtens. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Entscheidung des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) in Lüneburg hervor. Demnach lehnte das OVG den Antrag des Rates der Landeshauptstadt auf Zulassung der Berufung gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts Hannover ab, das damit rechtskräftig ist (AZ.: 10 LC 117/22). Der OVG-Beschluss ist nicht anfechtbar.