Prothesenhersteller Ottobock peilt erneut zweistelliges Umsatzplus an Von dpa | 28.03.2023, 11:35 Uhr

Das Medizintechnikunternehmen Ottobock will nach gut zwölf Prozent Umsatzplus im vergangenen Jahr auch im laufenden Geschäftsjahr zweistellig zulegen. 2022 kletterten die Erlöse des nicht börsennotierten Prothesenherstellers um 12,4 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie Ottobock am Dienstag in Duderstadt (Landkreis Göttingen) bekanntgab.