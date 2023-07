Kultkomiker Otto Waalkes wird 75 Foto: Felix Hörhager/dpa up-down up-down Gesellschaft Otto: Zum 75. Geburtstag Hymne für seine Heimat Ostfriesland Von dpa | 23.07.2023, 09:49 Uhr | Update vor 10 Min.

Kultkomiker und Friesenjung Otto Waalkes hat zu seinem 75. Geburtstag an diesem Samstag eine Hymne für seine Heimat Ostfriesland geschrieben. „Ja, Ostfriesland ist ein schönes Land“, heißt es in dem Lobgedicht, das der gebürtige Emder auf Anfrage der „Ostfriesen-Zeitung“ verfasst hat und nun in dem Blatt veröffentlicht wurde. „Wie die Schweiz und Österreich. Was für andere die Alpen sind - Ist für uns hier unser Deich.“