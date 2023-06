Otto Waalkes Foto: Felix Hörhager/dpa up-down up-down Komiker Otto Waalkes wird auf der Straße wieder erkannt Von dpa | 16.06.2023, 15:08 Uhr

Komiker Otto Waalkes (74) wird nach dem Comeback seines Songs „Friesenjung“ nach eigenen Angaben inzwischen auch wieder von jungen Leuten auf der Straße erkannt. „Das hätte ich mir auch nicht zugetraut, da ist ja ein völlig neues Publikum wieder erschlossen. Plötzlich werde ich auf der Straße - aaah - mit Begeisterung empfangen“, sagte er am Freitag im Interview der Deutschen Presse-Agentur vor der Eröffnung einer Ausstellung mit seinen Ottifanten-Bildern im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See.