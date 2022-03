Stau FOTO: Christoph Schmidt Reiseverkehr Osterurlaub: ADAC prognostiziert volle Autobahnen Von dpa | 30.03.2022, 15:35 Uhr | Update vor 25 Min.

Die am 4. April in Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein beginnenden Osterferien werden nach Einschätzung des ADAC vom kommenden Wochenende an vielerorts zu Staus auf den Autobahnen führen. Während der traditionelle Osterreiseverkehr 2021 wegen des Corona-Lockdowns ausgeblieben sei, seien in diesem Jahr die meisten Corona-Regeln gefallen. „Auch wenn Fliegen und Bahnfahren dadurch wieder einfacher möglich sind, dürfte der eigene Pkw auch 2022 bei vielen Menschen die erste Wahl bleiben“, vermutete der ADAC am Mittwoch in einer Pressemitteilung am Mittwoch.