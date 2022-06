Die statistische Untersuchung, über die der „Focus“ berichtet, stammt vom Leiter der Magdeburger Universitätskinderklinik, Gerhard Jorch. Demnach starben in den Jahren 2010 bis 2012 anteilig die meisten Säuglinge in Bremen: auf 10000 Neugeborene waren es 36. In Niedersachsen waren es 30, in Nordrhein-Westfalen 28. Die geringsten Todesraten unter Neugeborenen gab es in Berlin (18), Mecklenburg-Vorpommern (17), Thüringen (15) Sachsen-Anhalt (15). Die besten Zahlen hat Sachsen, wo die Sterblichkeit mit 14 von 10000 Neugeborenen weniger als halb so hoch wie in Niedersachsen war.