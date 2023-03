Rücktritt von Osnabrücker Bischof Bode Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Osnabrücks Bischof Bode räumt Fehler ein Von dpa | 25.03.2023, 14:00 Uhr

Der zurückgetretene Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode hat persönliche Fehler im Umgang mit dem Missbrauchsskandal in seinem Bistum eingeräumt. „Ich bekenne mich ausdrücklich zu meiner Verantwortung wie zu meinen persönlichen Fehlern und kann heute nur allen Betroffenen erneut um Verzeihung bitten!“, schrieb Bode am Samstag in einer persönlichen Stellungnahme.