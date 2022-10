Steckenpferdreiter in Osnabrück Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Tradition Osnabrücker Grundschüler feiern wieder Steckenpferdreiten Von dpa | 13.10.2022, 18:12 Uhr

Eine Tradition ist am Donnerstag nach Osnabrück zurückgekehrt: Wie in den Zeiten vor der Corona-Pandemie sind rund 1400 Viertklässlerinnen und Viertklässler auf selbst gebauten Steckenpferden durch die Innenstadt zum Markt gezogen, wo jedes Kind aus den Händen von Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) an der Rathaustreppe eine süße Brezel bekam. In den vergangenen beiden Jahren fand das seit 1953 jährlich gefeierte Kinderfest aus Pandemie-Gründen in abgespeckten Versionen ohne Umzug statt.