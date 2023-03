Fahrradfahrer Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild up-down up-down Mobilität Osnabrück nimmt große Fahrradparkgarage in Betrieb Von dpa | 31.03.2023, 15:02 Uhr

Weniger Platz für Autos, mehr Raum für Fahrräder: Die Stadt Osnabrück hat in einem Parkhaus am Hauptbahnhof am Freitag eine Fahrradparkgarage eröffnet. Nach Angaben der Stadt ist die Anlage mit mehr als 2300 Stellplätzen, einer Werkstatt, einer Waschanlage, Ladestationen und Mietfahrrädern auf 4000 Quadratmetern die zweitgrößte ihrer Art in Deutschland. Sogar einen direkten Zugang zum Gleis bietet die Garage.