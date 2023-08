Geschichte Osnabrück feiert Jahrestag des Westfälischen Friedens Von dpa | 06.08.2023, 18:04 Uhr | Update vor 41 Min. Jubiläumsprogramm zum 375. Jahrestag des Osnabrücker Handschlag Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Mit einem Kulturprogramm hat die Stadt Osnabrück am Sonntag an den 375. Jahrestag des Westfälischen Friedens erinnert. Schauspieler Ben Becker las am Nachmittag in der Marienkirche literarische Texte, in denen es darum ging, was der Westfälische Friede heutzutage noch zu bedeuten hat. Becker trug unter anderem trug Texte von Andreas Gryphius, Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen, Bert Brecht und Ingeborg Bachmann vor.