Unwetter Orkanböen von bis zu 110 km/h auf dem Brocken erwartet Von dpa | 05.07.2023, 15:00 Uhr

Auf dem höchsten Berg im Harz, dem Brocken, fegen orkanartige Böen in den höheren Lagen. Dort sind Windböen bis zu 110 Stundenkilometern aus Südwest zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. „Wir haben jetzt schon Windstärken bis 104 km/h beobachtet“, sagte ein DWD-Experte aus Leipzig. „Das ist sehr viel. Auf dem Brocken ist das eigentlich nichts Ungewöhnliches, aber am 5. Juli mitten im Sommer ist das äußerst selten.“ Der starke Wind werde über den Tag so weitergehen und ab etwa 20 Uhr nachlassen.