Wetter Orkanböen auf Brocken: Regen lässt kleine Flüsse ansteigen Von dpa | 18.02.2023, 15:58 Uhr

Im Harz geht es stürmisch zu: Auf dem Brocken sind am Samstag Orkanböen gemessen worden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Leipzig sagte. Der Wind pustete mit Geschwindigkeiten von bis zu 129 Kilometern pro Stunde auf dem 1141 Meter hohen Berg. Zudem regnete es immer wieder. Für Wanderer sei es sehr riskant, sich unter diesen Umständen auf den Weg zum Gipfel zu machen, sagte der DWD-Sprecher - zumal die Sicht auf dem Brocken eingeschränkt sei und dort auch Tauwetter bei Plusgraden herrschte.