Landtagsdebatte Ordnungsaufruf für AfD in „Reichsbürger"-Debatte Von dpa | 14.12.2022, 11:08 Uhr

Die AfD hat in einer Debatte über die „Reichsbürger“-Szene für einen Angriff auf Innenminister Boris Pistorius (SPD) den ersten Ordnungsruf im neuen niedersächsischen Landtag kassiert. Landtagspräsidentin Hanna Naber (SPD) verwarnte am Mittwoch den parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Klaus Wichmann, nachdem dieser mit Blick auf Vorwürfe, es gebe Verbindungen der AfD zu den „Reichsbürgern“, gesagt hatte: „Herr Pistorius, ich lege Ihnen dringend einen Arztbesuch ans Herz. Das ist krankhaft, was Sie da machen.“