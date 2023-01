Schauspielhaus Hannover Foto: picture alliance/dpa/Archivbild up-down up-down Kultur Optimismus beim Staatstheater Hannover Von dpa | 06.01.2023, 11:27 Uhr

Oper und Schauspiel in Hannover ziehen wieder mehr Menschen an - und blicken optimistisch ins neue Jahr. „Der Trend ist deutlich: Hannover geht wieder ins Theater“, sagte Schauspiel-Intendantin Sonja Anders am Freitag. „In den Medien ist immer wieder von Krisenstimmung und Publikumsschwund infolge von Corona und Krieg die Rede, aber wir spüren trotz allem, dass die Menschen Sehnsucht nach Kultur haben und wieder zunehmend Tickets kaufen.“ Allein im Dezember lag die Auslastung im Schauspielhaus bei 91 Prozent, in der Staatsoper bei über 95 Prozent. Viele Vorstellungen sind nach Theaterangaben ausverkauft.