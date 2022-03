Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Obduktion Opfer nach Brand mit drei Toten in Bremen identifiziert Von dpa | 25.03.2022, 19:25 Uhr | Update vor 2 Std.

Nach dem Tod von drei Menschen beim Brand einer Gartenlaube in Bremen ist nun deren Identität bekannt. Die Leichen seien obduziert worden, nach DNA-Abgleichen stehe fest, dass es sich bei den Opfern um zwei 31 und 49 Jahre alte Männer und eine 21-jährige Frau handele, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Alle drei starben demnach an Rauchvergiftung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hätten die drei Opfer keine festen Wohnsitze in Bremen gehabt.