Landgericht Opfer mehrmals schwer missbraucht: Prozess gegen 28-Jährige 02.06.2022

Über Monate hinweg soll eine 28-Jährige eine Frau mehrmals schwer misshandelt haben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig wirft der Angeklagten unter anderem vor, ihrem Opfer mit Rasierklingen Wörter in die Haut geritzt zu haben. Zusammen mit ihrem Vater soll sie die Geschädigte auch sexuell missbraucht haben. Unter anderem wurde das Opfer bewusstlos geschlagen und an eine Heizung gekettet. Auch soll der Kopf der Frau in eine Toilette gedrückt worden sein, während die Spülung betätigt wurde.