Oliver Noelting Foto: Joana Schlutter/frugalisten.de/dpa-tmn up-down up-down Frugalist Oliver Noelting: Sparen als Weg zu mehr Lebensfreude Von dpa | 15.12.2022, 07:12 Uhr

Für Oliver Noelting bedeutet Sparen nicht Verzicht oder Einschränkungen, sondern die Chance, neue Erfahrungen zu machen. „Früher habe ich auch gedacht, dass mein Heil von Produkten und Dienstleistungen abhängt“, sagte der 34-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Statt zu konsumieren und sich unterhalten zu lassen, konzentriert sich der Software-Entwickler seit neun Jahre darauf, selbst aktiv zu werden und immaterielle Dinge zu genießen. Noelting ist ein Pionier der Frugalismus-Bewegung in Deutschland. Er hat das Ziel, möglichst schon mit 40 Jahren so viel Geld angespart zu haben, dass er theoretisch in Rente gehen könnte.