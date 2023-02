Oldenburger «Tankstellenlady» begeistert auf Tiktok Foto: Lars Klemmer/dpa up-down up-down Soziale Medien Oldenburger „Tankstellenlady“ begeistert auf Tiktok Von dpa | 23.02.2023, 05:56 Uhr

Als „Tankstellenlady“ hat Esra Cayir (29) aus Oldenburg inzwischen 1,8 Millionen Follower auf Tiktok. In nachgestellten Szenen erzählt die gebürtige Lübeckerin von skurrilen Situationen, die sie in ihrem Arbeitsalltag in einer Tankstelle erlebt. Mit dem Job finanzierte sie ihr Studium, nun ist sie fertig - doch wie lange sie noch in der Tankstelle arbeiten werde, wisse sie nicht, sagt die Wirtschaftsjuristin.