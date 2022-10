Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Untersuchungen Oldenburger Behörden ermitteln wegen mutmaßlicher Geldwäsche Von dpa | 05.10.2022, 17:10 Uhr

Oldenburger Behörden ermitteln gegen Geschäftsführer und Mitarbeiter norddeutscher Unternehmen aus Bau, Sicherheit und Logistik. Am Mittwoch haben Mitarbeiter von Polizei, Zoll und Steuerfahndung Wohn- und Geschäftsräume in mehreren Bundesländern, darunter Niedersachsen, durchsucht und Datenträger und Unterlagen sichergestellt. Darüber informierten am Mittwochnachmittag die Zentrale Kriminalinspektion und das Hauptzollamt in einer Mitteilung. Wo sich die Wohn- und Geschäftsräume befinden, die durchsucht wurden, dazu machte die Polizei auf Nachfrage keine genauen Angaben. Auch die Zahl der Tatverdächtigen nannte sie nicht.