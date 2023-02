Olaf Lies Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Wirtschaftsminister Olaf Lies fordert schnelle Umsetzung von Heizkostenhilfe Von dpa | 03.02.2023, 16:22 Uhr

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies fordert eine schnelle Umsetzung einer Heizkostenhilfe. Dabei geht es um Hilfen für Haushalte, die mit Holz oder Öl heizen. Die Zeit dränge, „da im Dezember Erwartungen geweckt wurden und die Menschen wissen wollen, was sie an Hilfen erwarten können und wo sie ihre Anträge stellen müssen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag auf Anfrage. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Sebastian Lechner drängte auf eine schnelle Lösung.