Energie Offshore-Windkraft-Ausbau bietet Potenzial für tausende Jobs Von dpa | 13.07.2023, 15:22 Uhr

Der Ausbau der Windenergie auf der Nordsee wird sich nach Einschätzung von Energieminister Christian Meyer für Niedersachsen langfristig zu einem Jobmotor entwickeln. „Wir werden Zehntausende Arbeitsplätze bekommen“, sagte der Grünen-Politiker bei einem Besuch von Windkraftunternehmen im Rahmen seiner Sommerreise am Donnerstag in Norddeich (Landkreis Aurich). Nicht nur in Ostfriesland würden für Aufbau, Wartung und Betrieb der Offshore-Windparks künftig immer mehr qualifizierte Arbeitsplätze entstehen.