Borkum Offshore-Quartier für Windkraft-Techniker soll wachsen Von dpa | 23.08.2022, 07:36 Uhr

Wer in Windparks auf See arbeitet, wohnt und übernachtet meist am Festland. Obwohl Wohnraum auf den Ostfriesischen Inseln knapp ist, gibt es auf Borkum ein Wohnquartier allein für die Offshore-Branche. Wegen einer hohen Nachfrage soll es nun ausgebaut werden.