Energie Offshore-Branche fordert Zusammenarbeit für Windkraft-Ausbau Von dpa | 13.06.2023, 17:25 Uhr

Um die gesetzten Ziele beim Ausbau der Windkraft auf See zu erreichen, fordert die Branche mehr Zusammenarbeit über Industrie- und Ländergrenzen hinweg. Das teilte der Branchenverband WAB am Dienstag zu Beginn der Konferenz Windforce in Bremerhaven mit. Dort trafen etwa 300 Vertreter und Vertreterinnen aus den Bereichen Offshore-Windkraft, Wasserstoffwirtschaft und Schifffahrt zusammen. Gastland der 20. Windforce ist Norwegen.