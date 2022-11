Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuer in Delmenhorst Ofen setzt Wohnhaus in Brand Von dpa | 21.11.2022, 06:57 Uhr

Bei einem Brand in Delmenhorst ist am Sonntagabend ein Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen worden. Es entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.