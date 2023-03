Cem Özdemir Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Bundesagrarminister Özdemir: geplantes Verbot von Grundnetzfischerei kritisch Von dpa | 17.03.2023, 13:55 Uhr

Bundesagrarminister Cem Özdemir sieht ein von der EU-Kommission vorgeschlagenes Verbot von Grundschleppnetzen in Schutzgebieten bis spätestens 2030 kritisch. „Ich halte das vorgeschlagene undifferenzierte Pauschalverbot von Grundschleppnetzen nicht für den richtigen Weg, denn es hätte gravierende Folgen für die deutsche Krabbenfischerei“, sagte der Grünen-Politiker am Freitag. Die bodenberührenden Netze stehen in der Kritik, weil der Meeresboden durch das Fanggerät erheblich beschädigt werden kann.