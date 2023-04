Eisschicht Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Frostschutz Obstplantagen: „Eispanzer“ schützt Blüten Von dpa | 03.04.2023, 16:51 Uhr

Um Obstblüten vor dem Erfrieren zu schützen, werden auch in den kommenden Nächten auf niedersächsischen Obstplantagen Bäume künstlich beregnet. Das gefrierende Wasser umhülle die Blüten mit einem „Eispanzer“, der nicht kälter als null Grad werde, sagte Klaus Hahne von der Obstplantage Gleidingen in Laatzen in der Region Hannover am Montag. Ab einer Temperatur von etwa minus zwei Grad erfrieren demnach die Obstblüten. Um die Blütenansätze vor Frost zu schützen, würden die Bäume mit einem Sprühregen benetzt.