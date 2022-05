ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid Urteil Oberverwaltungsgericht lehnt AfD-Beschwerde zu Parteitag ab Von dpa | 27.05.2022, 16:26 Uhr

Die AfD in Niedersachsen darf für einen Parteitag weiterhin nicht die Sparkassen-Arena im ostfriesischen Aurich nutzen. Eine Beschwerde der Partei gegen eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts in Oldenburg von Anfang Mai lehnte am Freitag das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg ab. Der Beschluss des 10. Senats sei nicht anfechtbar, teilte das Gericht mit (Az.: 10 ME 71/22).