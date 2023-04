Fahrrad Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Lüneburg Oberverwaltungsgericht beschränkt Fahrrad-Demo auf A39 Von dpa | 22.04.2023, 14:48 Uhr

Ein für Sonntag angemeldeter Fahrradprotest in Lüneburg darf einem Gerichtsbeschluss zufolge nun doch nicht so weit wie geplant über die Autobahn 39 führen. Der entsprechende Eilantrag gegen die Änderung der Route sei abgelehnt worden, teilte das niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Samstag mit. Unter anderem Fridays for Future hatte die Fahrrad-Demo angemeldet, die auch auf der A39 von der Anschlussstelle Lüneburg-Nord bis zur Höhe des Bahnhofs in Bardowick verlaufen sollte. Mit Fahrrad-Demos sollte am Wochenende an mehreren Stellen in Niedersachsen gegen den geplanten Ausbau von Autobahnen demonstriert werden.