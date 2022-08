Oben-ohne-Schwimmen für alle Menschen in Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Gesellschaft Oben-ohne-Baden soll in Göttingen weitergehen Von dpa | 30.08.2022, 06:14 Uhr

In Göttingen sollen auch künftig alle Menschen an bestimmten Tagen mit unbedecktem Oberkörper in Schwimmbäder gehen dürfen. In seiner kommenden Sitzung soll der Sportausschuss der Stadt am 15. September eine entsprechende Regelung beschließen, wie die Stadt mitteilte. Seit Mai dürfen alle Menschen in den vier städtischen Bädern in Göttingen an Wochenenden Oben-ohne-Schwimmen - unabhängig von ihrem Geschlecht.