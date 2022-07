Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr leuchtet ein Blaulicht. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Northeim Obduktion: Frau in brennender Wohnung starb durch Rauch Von dpa | 12.07.2022, 16:41 Uhr

Die in einer brennenden Wohnung im Kreis Northeim gefundene Frau ist der Obduktion zufolge an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Demnach ist nun auch klar, dass es sich bei der Toten um die 57 Jahre alte Bewohnerin des Mehrfamilienhauses in Uslar handelt.