Bremen Obduktion bestätigt gewaltsamen Tod von Siebenjährigem Von dpa | 18.09.2023, 11:11 Uhr | Update vor 25 Min. Polizei Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down

Nach dem Tod eines siebenjährigen Jungen in einer Wohnung in Bremen ist die Leiche obduziert worden. „Die Obduktion bestätigt, dass der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Ein natürlicher Tod sei auszuschließen, genauere Angaben zur Todesursache machte er nicht.