Hildesheim Notlandung: Ultraleichtflugzeug prallt gegen zwei Lastwagen Von dpa | 29.07.2022, 11:08 Uhr

Ein Ultraleichtflugzeug ist bei einer Notlandung auf einem Firmengelände gegen zwei Lastwagen geprallt. Die Maschine ging am Donnerstagabend wenige Meter neben dem Hildesheimer Flugplatz in einem Industriegebiet zu Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Grund für die Notlandung war demnach der plötzliche Ausfall des Rotors aus bisher ungeklärter Ursache.