Kindergarten Notfalls vor Gericht ziehen: Eltern bangen um Kita-Platz Von dpa | 23.06.2022, 07:50 Uhr | Update vor 47 Min.

Weil es an Kita-Personal fehlt, wird in Niedersachsen debattiert, wie voll die Gruppen sein dürfen, wie lange betreut wird. Doch es gibt auch Kinder, die noch gar nicht an einer Kita untergebracht sind.