Krankenhäuser Notaufnahme in Nordhorn nachts nur eingeschränkt geöffnet Von dpa | 20.04.2022, 15:50 Uhr

In einem Krankenhaus in Nordhorn ist die Notaufnahme wegen Personalmangels in den kommenden zwei Nächten nur eingeschränkt geöffnet. Wie eine Sprecherin der betroffenen Euregio-Klinik am Mittwoch mitteilte, sollen sich Patienten mit leichten oder unklaren Erkrankungen oder Verletzungen nach Alternativen umschauen. Grund für die dünne Personaldecke seien Corona-Fälle unter den Angestellten.